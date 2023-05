Compartir Facebook

A pesar de ser evidenciado en un aplicativo para citas, Rafael Cardozo aseguró que no busca una relación, pues está enfocado en su proyecto.

Actualmente, el exchico reality parece haber dejado atrás su pasado con Cachaza y se ha enfocado en crecer profesionalmente con un nuevo proyecto. El brasileño sorprendió a muchos al presentar su súper liga deportiva junto a conocidas figuras públicas.

Sin embargo, el brasileño había sido visto en una aplicación para citas llamada ‘Bumble’, donde tenía una cuenta verificada. Lo cual hizo especular a muchos que estaría buscando pareja.

Tras mostrarse feliz por su proyecto, Rafael fue interceptado por las cámaras de ‘Amor y fuego’, quienes le preguntaron acerca de su situación sentimental.

¿Qué dijo Rafael Cardozo?

En la reciente edición de ‘Amor y fuego’, el brasileño indicó que se encuentra soltero y no busca pareja, tras ser consultado por un reportero del programa.

«No estoy teniendo tiempo y tampoco quiero. Te juro que me estoy enamorando de este proyecto y esto es lo más importante de mi vida ahora», indicó Rafael.

De esta forma el exchico reality enterró su exrelación con Cachaza con quien duró varios años y evitó dar declaraciones sobre ella.

La conductora Gigi Mitre no dudó en criticar lo dicho por el brasileño, pues se la hizo extraño que esté ‘enamorado’ de su proyecto.

«¿Enamorado del proyecto? Que tiene que ver una cosa de la otra, eso es cuando no quieren contar ¿Cómo te enamoras de un Proyecto?… Estoy ocupado y por ahora prefiero estar solo hubiera dicho», señaló la conductora.

Cabe resaltar que el brasileño ya había dado declaraciones en el podcast ‘Com FM’ de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida. Allí indicó que no está buscando una relación porque se dedica más a sí mismo.

“¿Estás cerrado al amor?″, le preguntaron a Rafael en el podcast.

“Tampoco abierto creo, porque no tengo oportunidad. Yo no salgo de juerga, como voy a conocer a alguien, ya es más difícil. Puede ser por redes, pero no salgo y yo creo que si yo saliera de fiestas y me ven saliendo de fiesta seguido, la oportunidad multiplica por 100″, respondió el brasileño.