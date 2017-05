Rafael Cardozo dijo todo esto sobre la polémica boda de Mario y Korina

El polémico Rafael Cardozo habló sobre la misteriosa boda entre Mario y Korina y señaló que siente mucha pena por todo el problema legal que vienen afrontando sus amigos. Sin embargo, aclaró que él sí tiene todo en orden.

“Yo sí tengo una visa de trabajador, tengo mi contrato por el Ministerio de Trabajo. Estoy todo ok, tanto yo como Cachaza. Me apena mucho el tema de Korina que tiene ocho años acá”, sentenció.

Pero todo no quedó ahí, pues también habló sobre su actual pareja Cachaza. “Yo no entiendo bien eso de casarse en Huaral. Si Cachaza quiere casarse en Cuzco, yo me caso en Cuzco”, finalizó.