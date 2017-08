Rafael Cardozo feliz con Karibeña

El guerrero Rafael Cardozo se sumó a la lista de artistas que se apuntaron con la promoción de los Karibegramas, que te regala 200 soles diarios. Así es, el chico reality prometió que todos los días se levantará muy temprano, comprará su diario Karibeña, llenará el juego de amenidades que aparece en la página 22 y participará de este gran concurso.

“Soy bueno para llenar los crucigramas y esta no será la excepción, me uno a esta gran promoción de Karibeña. Invito al público a participar, no solo se divertirán, sino también se llevarán plata fácil que podrán usar para pagar el recibo de agua, el teléfono, el colegio y más. ¡A comprar su diario Karibeña!”, sugirió el guerrero.

Recuerda que luego de llenar correctamente tu Karibegrama y el cupón que aparece debajo, deberás depositarlo en las ánforas autorizadas, ubicadas en la puerta del diario Karibeña (Guardia Civil 674 – Chorrillos) botica TUSALUD (av. General Garzón 2490-Jesús María) y también en el Centro Comercial Cyber Plaza (av. Washington 1345), del Centro de Lima.

Los siete últimos ganadores podrán recoger su platita este sábado 12 de agosto en la puerta de nuestras instalaciones, es importante que porten su DNI. La lista de los afortunados se publicó en nuestra edición de ayer.