Rafael Cardozo se expresó recientemente sobre Cachaza y el nuevo galán de la brasileña tras revelar hace poco que nunca vendió el anillo de compromiso.

Recientemente Rafael Cardozo reveló en el programa ‘América Hoy’ que en realidad nunca vendió el anillo de compromiso que le pidió de vuelta a Cachaza. Esto sorprendió a todos, pues el mismo brasileño había asegurado anteriormente haberlo vendido. Sin embargo, el exchico reality se sinceró y admitió que dijo haberlo vendido para que no lo sigan vinculando con su expareja

“Yo he dicho eso en varios momentos (que lo vendí), para que la gente vea que ya fue, porque me siguen vinculando, creo que la gente me seguirá vinculando con mi ex cuando yo esté con otra persona”, indicó.

Mucha gente se sorprendió al enterarse que Rafael conservaba en anillo de compromiso de su anterior relación y hasta Ethel Pozo le recomendó deshacerse de él. Debido a esto, nuevamente ‘América Hoy’ entrevistó a Rafael para preguntarle acerca de su expareja Cachaza y su actual pareja.

¿Qué dijo Rafael Cardozo?

Durante el informe que emitió el programa, Rafael Cardozo se expresó sobre las críticas que ha recibido la actual pareja de Cachaza. Pues muchos usuarios aseguran que André estaría utilizando la popularidad de la ‘garota’ para facturar.

“Espero que no sea así, espero que de verdad sea lo que ellos están demostrando en redes”, señaló.

Además, dejó claro que ya no sigue amando a su expareja y no siente ningún sentimiento hacia ella, pues está enfocado en otras cosas.

“Ya no hay más amor, ya no hay cariño. Yo paso la página. Yo solo estoy con los míos, mi familia, mis amigos a los que quiero y los que no son parte de mi vida, al costado”, señaló.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el brasileño confesó no querer ni encontrarse con su expareja.

“No me la cruzaría, yo creo que me retiraría porque me sentiría muy incómodo”, mencionó.

“No hay resentimientos, ninguno. No hay ningún sentimiento malo”, agregó.

Por último, comentó acerca de como se sintió tras se separación de Carol Reali, pues confesó que se sintió muy afectado con la situación.

“Sentí tristeza por la costumbre, por los doce años, por el amor, por lo que vivimos, pero nada, el tiempo te cura, te da respuestas y creo que, hoy en día, tal vez podría decir que es lo mejor que me ha pasado”, sentenció