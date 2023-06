Ráfaga sobre su tour en Perú: «Nos recibieron con mucho cariño»

Compartir Facebook

Ariel Puchetta y Richard Rosales de Ráfaga llegaron al programa de Radio Karibeña para comentar sobre el tour que realizaron en el Perú. La agrupación de cumbia argentina estuvo en cinco fechas únicas.

Ráfaga en Radio Karibeña

Los integrantes del grupo Ráfaga llegaron al programa El Especial de Fiesta Karibeña de Marco Antonio Ibarra para comentar un poco de su visita al Perú y su tour en las diferentes ciudades que visitaron.

«Muy contentos de venir al Perú. Siempre nos han tratado de maravilla. Estamos agradecidos con el pueblo peruano por tanto cariño y de Karibeña que ha confiado siempre en nosotros», comenta Ariel Puchetta. «Llegamos del último show que hicimos ayer en Huancayo, estamos sin dormir, pero mira las caras… estamos bien».

Los integrantes de la agrupación recuerdan la primera vez que llegaron al Perú: «Alrededor del 2000 empezamos a venir, dejamos de venir por un lapso, pero siempre estamos viniendo (al Perú)».

También, comentan lo que más les gusta y recuerdan del Perú es la gastronomía. «Aunque en esta gira no hemos podido probar muchas cosas por todos los días show, de aviones, muy recargado. El año pasado si había probado arroz chaufa y ají de gallina, el ceviche quería ir a probar, pero no alcanzó el tiempo», comenta Ariel.

Richard Rosales, por su parte, comenta lo que más le gusta del Perú: «Ustedes para bien, son atrevidos. Mezclan, hacen una fusión que dicen ‘Esto no va funcionar’ y cuando pruebas está buenísimo. Nosotros que viajamos por muchos lados, la gastronomía peruana está muy bien vista en todo el mundo. Porque cada vez que venís hay plato nuevo»

El cariño del público en su tour

Como parte de su tour ‘Cómo Le Gusta Beber’ en Perú, Ráfaga inició el jueves 01 de junio en Cusco en El Festival Internacional Cumbia Cusco 2023. El viernes 02 de junio en la ciudad de Chiclayo, el domingo 04 de junio, llegaron a Arequipa para celebrar su 24 aniversario de la radio. En Huancayo, se presentaron el 05 de junio celebrando su 23 aniversario. Así mismo, el sábado 03 de junio se presentaron en un gran concierto en Lima por el 14 Aniversario de Radio Karibeña.

Ariel Puchetta comenta la sensación que sintió en cada uno de sus presentaciones: «Justo hablaba en una videollamada con nuestro representante Mauro y le comentaba mi sensación porque vi al público peruano en esta gira mucho más atenta a las canciones, como un nuevo aire de juventud que no nos conocía tanto».

Continúa: «La verdad nos recibieron muy bien con mucha atención, con mucho cariño, así que nosotros tenemos un show diferente al que están acostumbrados, se utiliza mucho la salsa, tenemos al maestro del rock and roll (Richard). No es que la gente bailaba y no te miraba, sino estaba atenta».

Richard comenta también que la cumbia peruana aportó mucho en su música, así como la letra, hay mucha poesía. «Vos te pones a analizar la letra, una poesía muy hermosa muy rica, cada vez que venimos vemos a los artistas que nos cruzamos. Al Perú le debemos mucho, en montón de sentido. Sé que ustedes nos han apoyado siempre».

Su concierto en Radio Karibeña

Las personas llegaron de todas partes al Parque Zonal de Mayta Cápac y para poder disfrutar del evento de principio a fin. El 14 aniversario de Radio Karibeña fue todo un éxito, que conmemoraba su trayectoria como la radio de cumbia número 1. Al lugar, asistieron cientos de limeños que gozaron y bailaron en Lima Norte.

Ráfaga fue la agrupación internacional de la noche. Los cientos de fanáticos disfrutaron de sus canciones y cantaron a todo pulmón. El grupo hizo bailar y gozar, además interpretaron a dueto la canción ‘Adiós’ junto a Mackeily Luján de Papillón.