¡Realizan grave acusación contra La Tigresa del Oriente!

La Tigresa del Oriente fue acusada por Ángel de Brito, uno de los jueces del reality de Bailando 2017 de Marcelo Tinelli, de maltratar a una maquilladora y hasta hacerla llorar. Y es que maquilladores y vestuaristas acusaron a la cantante de tener aires de diva porque eran las únicas participantes que no saludaban.

Sin embargo, la peruana no se quedó callada y respondió inmediatamente en sus redes sociales negando las acusaciones. “Son solo calumnias contra mi persona. Primero, no he maltratado ni verbal ni físicamente a ninguna maquiladora de dicho programa, es incoherente afirmar eso porque yo misma trabajaba en esa loable labor en varios canales de la televisión peruana hace años”, se lee en el comunicado.