Rebeca Escribens saca pecho por Rosángela Espinoza

La conductora de televisión Rebecca Escribens puso en su sitio a Ducelia Echevarría por los constantes dimes y diretes con Rosángela Espinoza.

“No tengo nada contra ti, mi reina bella. Me parece una mujer preciosa, súper competidora, pero lo que no me pareció es que, llegando a casa ajena, te pongas pico a pico con Rosángela Espinoza, que tampoco es santo de mi devoción y de pronto, despotricaste contra ella (…) Todo lo que realmente quieras decirle a Rosángela, lo diga tu competencia, tu juego, no de esa manera”, dijo Escribens.

Rebeca también le aconsejó a Ducelia que le quite “limón” a su nombre porque así quedará “más rica que un pie de limón”.