Rebecca Escribens fue internada por fuerte virus que se alojó en su cuerpo

Luego que Rebeca Escribens preocupara a sus seguidores por ausentarse por dos días de ‘América Espectáculos’, Jaime ‘Choca’ Mandros salió al frente y explicó que la conductora de televisión se encuentra muy delicada de salud a causa de un fuerte virus que se alojó en su cuerpo.

Escribens también dio a conocer sobre su estado al compartir dos fotografías en su cuenta de Instagram, donde se aprecia que está en una clínica local y cita: “Gracias por su preocupación. Pronto estaré con ustedes”.

“A Rebecca le bajó todas las defensas, le ha dado fuerte, le han dicho que es un virus. Desde el domingo (está mal), nos llamó Luis Otani (productor) ese mismo día en la noche (para informarnos) y hoy estuvo Natalie (Vértiz) en su reemplazo”, informó ‘Choca’.

-¿Cuándo se reincorporará al programa?

Va a depender de hoy (ayer), ella quiere regresar mañana (hoy). Ya se ha sentido mejor pero todo va a depender de cómo evoluciona. Máximo el jueves ya estará en vivo.

-De otro lado, ¿te veremos bailar en el programa de Gisela Valcárcel?

No creo que me anime, por ahí le hago un ‘dancing’, pero la coreografía no creo que la haga, varios artistas están yendo a ensayar.

-¿Seguirás con Gisela el próximo año?

No lo sé, ella quiere regresar con ‘El artista del año’, pero todo va a depender de lo que se decida. La verdad no me hago ilusiones, pero en buena hora si llegamos a un acuerdo y continuamos.