Rebosio acusado de maltratador

El programa ‘Espectáculos’ presentó unos audios donde se escucha a la esposa de Miguel ‘Conejo’ Rebosio acusando al expelotero de haberla agredido físicamente. “Mándame una cámara aquí a mi casa porque Miguel (Rebosio) está alcoholizado y está que me golpea”, se escucha decir a Paola Herrera, pareja del exjugador.

Sin embargo, a través del hilo telefónico Paola negó haber sido agredida por el deportista y negó que su voz sea la de los audios de whatsapp que se mostraron. “No es mi voz, el celular lo tenía mi hija, con Miguel todo está bien, no hay ningún problema, estoy bien, no hay problemas en estos momentos, ni ayer ni antes hubo problemas”, dijo Herrera.

Quien tam­bién se enlazó con el matutino fue el mismo ‘Conejo’, quien dijo haberse sorprendido por las acusaciones. “En realidad, a mí me ha tomado por sorpresa porque con Paola hemos reci­bido el Año Nuevo en familia (…). Con Paola, como toda pareja, hemos tenido discusiones, pero nunca nos hemos ido a las manos. Yo no comparto el tema de en­cubrir algún maltrato. Yo creo en Paola, ella dice que no es su voz”, dijo el ‘Conejo’.

TAMBIÉN TE PUEDE GUSTAR: