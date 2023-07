Compartir Facebook

La policía detuvo a un reciclador que trabajaba en las calles de VMT al reconocerlo como el rostro de una organización criminal.

El reciclado identificado como Pool Mendoza Torres, s encontraba durmiendo en un parque cuando la policía lo detuvo. Las autoridades lo detuvieron por presuntamente ser integrante de una organización criminal que se dedicaba a las estafas piramidales.

Reciclador vendió su DNI a criminales

El reciclador contó que unas personas le ofrecieron dinero por su DNI sin imaginar cual sería el motivo para el que lo usarían. Pues los criminales usaron sus datos para abrir una cuenta bancaria.

“Me han pedido mi DNI. Una vez una persona me dijo ‘tú no debes tener cuenta, ¿por qué no te bancarizas para que pidas préstamo?’. Me dijo que ponga el número de mi documento en una hoja y me tomó fotos de frente y perfil. Si yo le daba todo eso me daba 400 soles”, indicó a las autoridades.

Debido a esto, la organización logró acumular más de 250 mil soles entre el 1 y el 20 de junio ofreciendo supuestos trabajos a personas desempleadas. Mediante Whatsapp, los estafadores contactaban a sus víctimas y ofrecían supuestos trabajos ‘fáciles’ de realizar por celular como dar likes y dejar comentarios.

Al principio enviaban la rentabilidad para así generar confianza en sus víctimas y luego engancharlos. Sin embargo, luego el monto incrementaba y la situación cambiaba.

“Les ofrecían el 20 % como ganancia, que es lo que enviaban. Una vez que la persona invertía sumas mayores, la red continuaba solicitando el dinero, argumentando que, de no hacerlo, perderán todo y, luego, los bloqueaban”, detalló Manuel Cruz, jefe de estafas de la Dirincri.

Víctimas dan su testimonio

Una de las víctimas contó que recibía dinero por simplemente dejar reseñas positivas en restaurantes y hoteles en Google Maps. Sin embargo, le seguían pidiendo dinero y cuando él lo dio, dejaron de depositarle.

“Al momento de hacerles el último depósito, ellos vuelven a pedir más. Ahí me di cuenta de que era una estafa, invertí más de 64 mil soles. No sé cómo voy a salir de esta situación”, comentó otra agraviada.

Manuel Cruz no dudó en contar con más detalles como es que los criminales realizan estas estafas.

“Como las personas ven que les está llegando el dinero de las pequeñas inversiones que hacen, se entusiasman y ese es el caramelo. Hemos podido acreditar que él (Paul Mendoza) ha recibido un aproximado de más de 200 mil soles. [..] Ellos realizan actos de conversión a dólares, y de dólares a criptomonedas, para asegurarse que las ganancias ilícitas salgan del sistema financiero peruano”, detalló el jefe de estafas de la Dirincri.