Diego Uceda, alcalde de La Molina, organizó una reunión para fortalecer su posición en el uso de las armas no letales para los serenos. En esta asamblea se convocó a los alcaldes de los distritos de Ate, Santa Anita, La Molina, Chaclacayo, Chosica y San Luis.

¿Qué dijo el alcalde?

El alcalde recomendó a sus similares tomar medidas para fortalecer a sus unidades de serenazgo y puso de ejemplo las acciones que él está tomando para La Molina.

“Cada municipalidad debe ir tomando sus medidas La Molina proveerá a los serenos de chalecos antibalas. Estamos trabajando con la Marina de Guerra, la Policía Nacional y con el Ejército para una capacitación y mejorar la acción de los serenos”, señaló el alcalde.

“Yo desgraciadamente no puedo quedarme con los brazos cruzados, hemos venido para solucionar los problemas y en este momento los serenos están desolados. Hay que darles capacitación mientras se destrabe esta desagradable sorpresa de no permitir que no tenga armas no letales”, añadió.

El burgomaestre también señaló que respetará la ley, pero aún así buscará la forma de reforzar a sus serenos.

“Si no podemos usar armas no letales, no podemos hacerlo, ni gas, ni balas de goma ni perdigones. Vamos a proteger nuestro serenazgo, estoy tratando de duplicar la cantidad de serenos, lo que tenemos que hacer es protegernos y protegerlos”, manifestó.

Además, también tuvo presente el asesinato del teniente alcalde de Santa Anita y las amenazas que recibió por parte de traficantes de terrenos.

Gobierno observa ley sobre el uso de armas no letales a serenos

El Gobierno observó la autógrafa de ley que corregía la Ley N° 31297, la cual permitía el uso de armas no letales a los serenos durante su trabajo.

La observación determinó que el uso de estas armas, son instrumentos potencialmente letales a pesar de que su propósito sea el de proteger.

Además, se resaltó que de acuerdo al mandato constitucional, solo la Policía Nacional de Perú puede ejercer la fuerza para el cumplimiento de su trabajo.

“No resulta viable que las Fuerzas Armadas estén a cargo de las capacitaciones a los serenos municipales, por cuanto, el tipo de capacitación que reciben los miembros de las instituciones armadas (…) dista mucho de las funciones preventivas y disuasivas del personal del Serenazgo Municipal y no tiene relación con la seguridad ciudadana”, indica la observación.