Refugio para Korina en peligro

El programa Día D de ATV mostró el registro migratorio de la guerrera Korina Rivadeneira, que indica que viajó a Venezuela en el año 2016, algo que podría perjudicar su pedido de refugiada porque supuestamente una persona que no se siente segura en su país no debería volver a este porque pone en riesgo su vida.

Ahora será el Ministerio de Relaciones Exteriores el que decida si otorgarle o no refugio a la esposa de Hart. Si lo rechaza, quedaría expedito el proceso de expulsión de inmediato.

MATRI INUTILIZADO

De otro lado, su matrimonio con Mario Hart sigue en suspenso. La separada subgerente de Registros Civiles de la Municipalidad de Huaral, María Victoria Gonzales Matos, declaró haber inutilizado la partida matrimonial de la pareja un día después de celebrado el enlace civil.

“El acta de celebración debía ser canjeada por la partida matrimonial y como no vinieron, el día sábado inutilicé esa acta”, señaló la funcionaria, que solo tocó el tema de la dirección de domicilio presentado por la venezolana.

“Que viva o no viva (en el hotel del papá de Manolo Rojas) no es de mi incumbencia. Yo no voy a mandar a investigar, imagínese si hago eso con todos los expedientes de las personas que se casan”, añadió.

En tanto, en el programa Espectáculos de Latina algunos venezolanos no dudaron en criticar a la modelo y calificarla de “conchuda” por dejar una mala imagen de sus compatriotas. “Ya tenemos suficiente que nos estén criticando en todos los países, pero acá en Perú nos han abierto las puertas totalmente y no podemos estar haciendo cosas malas. Ella en Venezuela no es nadie”, manifestó una señora venezolana.

DATO

La figura de “Esto es guerra” tiene pendiente una orden de expulsión del país firmada por Migraciones. La sanción es por haber trabajado en el Perú mientras tenía la condición de turista.