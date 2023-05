Compartir Facebook

El frío regresó a la capital sorprendiendo y alegrando a los limeños que ya se habían acostumbrado al calor que se vivía. En las últimas horas se han registrado garúas intensas, vientos fríos superiores a los que se habían registrado las últimas semanas y la temperatura bajó.

Desde este 02 de mayo se empezaron a registrar llovizna y el cielo nublado en ciertos distritos de Lima. Incluso, algunas calles amanecieron con charcos de agua como consecuencia de las precipitaciones que se dieron en la madrugada.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se presentaron acumulados de lluvia de 0.4 mm en Jesús María y Chorrillos, 0.2 mm en Santa Anita y 0.1 mm en La Molina.

¿Hasta cuando tendremos frío en Lima?

Estas condiciones se seguirán registrando durante los siguientes días, según el pronóstico de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, que lo explica a través del aviso meteorológico 097, de nivel amarillo.

Hasta este 4 de mayo aumentará la velocidad del viento en las regiones costeras, esto podría levantar polvo o arena y reducir la visibilidad horizontal.

Durante las primeras horas del día, Lima seguirá un cielo cubierto de neblina. Ademas, no se descarta que puedan registrarse ligeras lloviznas como las que presenciamos en las últimas horas.

“El cielo nublado ha estado tanto en el este como el oeste. Actualmente presentamos temperaturas de 23 a 24 grados en distritos cercanos al litoral y de 20 a 22 grados en los distritos más alejados del litoral”, indicó David Garay, especialista en meteorología, a la prensa.

Las temperaturas cálidas seguirán

Pese al fuerte viento, neblinas y hasta lloviznas, las temperaturas que se registran siguen siendo siguen estando por encima de los valores que normalmente se espera para este mes.

“Si bien es cierto que los flujos del sur contribuyen a que tengamos una sensación más fresca, aún continuaremos con temperaturas cálidas, ya que las mínimas ahora están bordeando los 21 o 22°, cuando en un año normal deberíamos tener mínimas de 17 a 18 grados”, señaló.

El Senamhi también informó que aún se registra la ola de calor nocturna en Lima y Callao, con 53 y 52 “noches muy cálidas” consecutivas.

Además, el expresidente del Senamhi, Patricio Valderrama, indicó en Twitter que los vientos del Anticiclón del Pacífico Sur empujan las nubes hacia la costa. “Este se debilitará en los próximos días y volverán las mañanas soleadas”, alertó.

¿Cielo nublado?

Vean como los vientos del Anticiclón del Pacífico Sur empujan las nubes hacia la costa. Este se debilitará en los próximos días y volverán las mañanas soleadas.



Paciencia ¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/bKzFHCDUAs — Patricio Valderrama-Murillo 🌧️ (@patriciov) May 2, 2023

Usuarios reaccionan al frío

El clima ha alegrado a miles de usuarios, quienes no dudaron en expresar su felicidad mediante videos de TikTok y muchos usuarios también les dejaron sus opiniones al respecto.

“Podré ver mis películas con la ventana cerrada y no me asaré como pollo”, “Por fin, ya no gastaré 20 soles en botella de agua”, “Bello mi Lima gris”, “Hoy me sentí limeñito de nuevo, amo el frío”, “Moqueando, pero feliz”, fueron algunos de los comentarios que expresaron los usuarios.