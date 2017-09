Reguetonero echa flores a Flavia Laos

El cantautor Donny Caballero aseguró estar encantado con la actriz Flavia Laos por impulsar su carrera musical en nuestro país luego de protagonizar su reciente videoclip ‘La alergia’. “Tengo buenas expectativas con el clip, quiero reforzar mi imagen como solista en Perú, porque empecé con ‘Bonita sí e’” y me fue bien. Flavia me encantó, me gusta su forma de ser, sé que tiene un rol bastante importante (en la actuación) y sabíamos que también le iba a dar fuerza al videoclip y a mi carrera”, comentó Caballero, quien llega a la capital para presentarse el 8 de setiembre en el C.C. Scencia de la Molina.

Donny Caballero tiene en su haber éxitos como: ‘Fruta prohibida’, ‘Más claro que el agua’, ‘Bonita si e’’, entre otros temas.