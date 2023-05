Compartir Facebook

¡La mejor dupla de la televisión peruana! Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, sin dudas, marcaron un importante precedente en la historia de los realities de competencia. Ambos, a base de simpatía y carisma, se hicieron muy queridos por el público televidente y prueba de ello es que en muchas oportunidades fueron considerados como la mejor dupla de la televisión. Después de tantos años de amistad decidieron cortar todo tipo de relación, lo cual sorprendió a propios y extraños. Ahora, con el reencuentro de Combate próximo a darse, la Reina Madre dio un importante anuncio sobre ambos conductores.

¿Por qué se distanciaron Gian Piero Díaz y Renzo Schuller?

Tras largos años de amistad y compartir la conducción, la amistad de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller llegó a su fin. Al respecto se originaron diversas teorías, pero fue Renzo Schuller quien reveló el motivo de su alejamiento.

“La verdad si es para hablar de Piero (Díaz), prefiero no. Ayer también me enteré (de su ingreso a Esto es Guerra)”, fueron las declaraciones que en su momento brindó a “Magaly Tv, la firme”. Esta comunicación se dio un día después del ingreso de Piero Díaz a “Esto es Guerra”, dejando entrever que su alejamiento se habría dado por ese motivo.

Tanto Gian Piero como Renzo Schuller han preferido guardar silencio sobre el motivo real de su alejamiento, sin embargo, el Díaz reveló que aún le guarda mucho cariño a Schuller y toda su familia.

“Eso de que no se pueden ni ver, no va por ahí. Con Renzo tenemos muchas diferencias y también muchas coincidencias por parte de una amistad, pero lo que si es que por respeto a esa linda amistad, al cariño que le tengo a él todavía y a toda su familia, no voy a comentar”, comentó Piero.

Sorprendente anuncio

Durante una transmisión en vivo entre Diana Sánchez, exparticipante de Combate y Marisol Crousillat, la popular Reina Madre, ambas promocionaron el esperado reencuentro de Combate. El evento se llevará a cabo este domingo 28 desde las 5 de la tarde en BARLEY BAR (Antonio Polo 756 – Pueblo Libre).

La gran pregunta de todos los fanáticos de Combate era si Renzo Schuller y Gian Piero Díaz también asistirían al evento benéfico. La Reina Madre no dudó en responder la inquietud de sus seguidores y dejó sorprendido a más de uno.

“Está bien difícil la verdad. Lamentablemente, no estarán. No sería justo que en el evento esté solo Renzo (Schuller) o solo Piero (Díaz). Ojalá algún día vuelvan a ser amigos. Que cada uno le perdone al otro lo que se tengan que perdonar. Ellos eran amigos de verdad y eso (su alejamiento) me da mucha pena”, señaló la Reina Madre. Asimismo, Marisol Crousillat dio mayores luces de lo que es, hasta ahora, el alejamiento entre ambos conductores.

“No fue una pelea como tal. Piero se fue a EEG y Renzo estaba de viaje, por eso no se lo contó. Además, en el programa le habían dicho que no tenía que decir nada a nadie. Gian Piero se lo quiso contar a Renzo cuando él regrese de viaje, pero no se pudo dar”, agregó.

Gran cariño por ambos

También, no dudo en expresar un profundo deseo, que seguramente, es el de muchos fans de Combate: el amiste entre ambos conductores. La Reina Madre señaló que les tiene mucho cariño a ambos y espera que ambos se puedan amistar pronto.

“Los quiero mucho a los dos. Son extraordinarios. Creo que al final es algo que podrían hablar y se podría arreglar. Quizás alguno de los dos pueda dar su brazo a torcer y puedan conversar. Ellos se complementaban muy bien. Eran la dupla perfecta”, finalizó.