¡Renzo Costa aprueba a Richard Acuña!

El empresario Renzo Costa consi­dera que Richard Acuña es un buen partido para su ex Brunella Horna y destacó que la modelo es “admirable” y le desea lo mejor. “Así como la he criticado en su momento por chicos que no me pa­recían, no pongo las manos al fuego por Richard, ni por nadie, pero me parece un buen chico”, comentó’. Asimismo, dijo que ya conocía a Richard, mucho antes que comience sus saliditas con la ‘Wawita’. “Su hermano es mi amigo, no tengo ningún problema con él, no me ha hecho ningún daño, es una persona que suma”, dice Costa.