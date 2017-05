Renzo Costa deja mal parada a Brunella

El rey de los cueros, Renzo Costa, habló de su separación con la modelo Brunella Horna y dijo que fue él quien decidió acabar con la relación. “Escucho muchas versiones que no son, la gente especula mucho. Yo terminé con la relación y tuve mis razones. Pienso que bajo mi punto de vista fue suficiente para terminar”, aseveró.

El empresario no quiso decir los motivos exactos, pero descartó que el problema haya sido por la diferencia de edad como dijo su ex. “La edad no ha sido el problema. Cuando te preguntan por qué terminaste, muchas veces la gente responde las cosas que más le convengan, más diplomáticas”, puntualizó y no quiso descartar la infidelidad.