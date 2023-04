Compartir Facebook

Efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron rescatar a un transportista que fue abandonado cerca al río Rímac, en la carretera Ramiro Prialé.

Los policías encontraron al hombre con las manos atadas, este conducía un camión que transportaba pollos hasta que delincuentes lo interceptaron y le robaron el vehículo.

¿Cómo encontraron al transportista?

“Personal de tránsito ha salido a su servicio de las 6 de la mañana por la Ramiro Prialé y fue alertado por un ciudadano que había una persona maniatada en el borde del río. Rápidamente personal femenino que estaba patrullando ha tomado las acciones del caso, prosiguiendo a rescatarlo y ponerlo a buen recaudo”, señaló el coronel Gerardo Araujo, jefe de la División de Tránsito, a medios de comunicación.

El conductor de 53 años se encontraba en shock al momento de ser hallado. Por este motivo decidieron llevarlo hasta el hospital Bravo Chico, donde le brindaron los primeros auxilios.

El coronel también indicó que el ataque se dio mientras el conductor transportaba una carga de pollos desde la ciudad de Lurín.

“El día de ayer se encontraba circulando por la vía de Evitamiento en sentido de sur a norte. Al llegar a la altura del puente Santa Anita fue interceptado por una camioneta de la cual descendieron tres sujetos armados. Procedieron a bajarlo del tráiler, reducirlo, subirlo a la camioneta, maniatarlo y llevarlo con rumbo desconocido”, detalló.

“Posteriormente a ello, manifiesta el conductor que fue golpeado y abandonado en la Ramiro Prialé, al lado del río”, añadió.

Testimonio de la víctima

Luego de mejorarse, el transportista brindó detalles sobre los escalofriantes momentos de terror que vivió.

“Me alzaron a una camioneta blanca. Tenían un arma. Me bajaron por la derecha (de mi camión) y me subieron a la otra camioneta. No me dijeron nada, solo que me agachara y no los mirara. Me amarraron mi mano, mis pies” declaró a la prensa.

“No me he dado cuenta si me han venido siguiendo. De momento a otro apareció el carro en mi delante. Me cerró, yo frené para no chocarlos y ahí me asaltaron”, agregó

Además, el agraviado no dudó en agradecer a los policías que lo auxiliaron.

“Ha eso de las 5 de la mañana me ayudaron. No pensaba que en verdad iban a llegar hasta ese extremo. Cuando me salvaron sentí un alivio”, indicó sin poder aguantar las lágrimas.

“Mil gracias. Ustedes de verdad me han salvado la vida. He vuelto a nacer. Quisiera decirle a mi jefe para andar ahora entre dos. Siempre he andado solo, llevo muchos años de chófer, como 10 a 15 años”, añadió.

También indicó que aún no ha podido comunicarse con algún familiar ni su jefe, pues los delincuentes le robaron su celular, documentos y S/400 que tenía para sus viáticos, además del camión que transportaba una carga de 360 jabas valorizada en cerca de 60 mil soles.