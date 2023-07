Compartir Facebook

Ricardo Morán usó sus redes para expresar su molestia con el Tribunal Constitucional de hasta el día de hoy no poder inscribir a sus hijos como peruanos al ya tener 4 años de edad.

El ex jurado de ‘Yo soy’ sigue en pie de lucha para que sus hijos sean reconocidos y tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano peruano.

No se rinde

Ricardo Morán nuevamente acapara la atención de los medios al asistir al Tribunal Constitucional para conseguir que sus dos hijos biológicos sean reconocidos como ciudadanos peruanos ante el Reniec.

Es por ello que el último 10 de julio el productor de «El Gran Chef: famosos’ acudió al tribunal constitucional para conseguir este objetivo que viene persiguiendo hace ya 4 años.

«Aquí estamos Catalina y Emiliano serán peruanos, lo vamos a lograr», dijo Morán.

Sin embargo, triste fue la noticia al salir desilusionado una vez más el Tribunal Constitucional. Y es que el pedido del productor fue nuevamente rechazado.

«Bueno, la misma intransigencia de siempre. Ya van 4 años, seguiremos, aunque tome 50 más« escribió.

Hijos ilegales

Cómo se sabe, Ricardo viaja constantemente al extranjero por trabajo junto a sus hijos al no ser reconocidos peruanos.

Pero esto no sería lo peor, ya que al no contar con la ciudadanía, los menores no se pueden quedar más de 90 días en el Perú.

“Catalina y Emiliano solo se pueden quedar en el Perú originalmente 6 meses por vez, pero ahora han cambiado la ley y solo se pueden quedar 90 días en Perú porque son ilegales, se volverían ilegales porque el gobierno no les da su nacionalidad«, dijo.

«Entonces cada 90 días tengo que llevármelos y trato que coincida con mi trabajo allá”, señaló en diciembre del 2022.

Incluso recalcó que sus hijos solo tienen su partida de nacimiento norteamericana.

Por lo que no le parece justo estar pidiendo por los derechos que le corresponden como cualquier ciudadano peruano.

“Mis hijos el único documento que tienen es su partida de nacimiento norteamericana donde dice que yo soy el único padre (…) como no me parece correcto que estén de vagabundos, los llevo y se quedan un tiempo”, acotó.