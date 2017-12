Ricardo Rondón y Alexandra Hörler se mechan por Paolo Guerrero

Un intercambio de palabras, fue lo que tuvieron los conductores del programa ‘En boca de todos’, Alexandra Hörler y Ricardo Rondón, quienes se enfrentaron al defender cada uno su posición sobre la sanción de Paolo Guerrero.

“A Paolo solamente le han dado un año de suspensión. A cualquier otro jugador le daban 2” dijo Hörler. “Par ti será optimismo, para mí es un tema real, para mi Paolo no jugará en la selección, lo que me queda claro, es que la defensa no ha hecho una buena chamba”, respondió Ricardo. Pero el intercambio de palabras fue tan intenso que Rondón no escuchó los argumentos de la periodista y pasó a la siguiente secuencia del programa. Claramente se notó que Hörler quedó incómoda por la situación.