¡Agárrate Magaly! Ricardo Rondón comentó sobre el rating de ‘Urraca’

El periodista Ricardo Rondón nuevamente salió al frente y le restregó a Magaly Medina que su programa ‘La Purita Verdad’ no logró superar en rating a ‘América Espectáculos’ que conduce Rebecca Escribens. Con un cartel en mano, el polémico panelista de ‘En boca de todos’ demostró que el 8 de marzo, día que se conmemoró el ‘Día Internacional de la Mujer’, el espacio de la popular ‘Urraca’ con las justas alcanzó los 3.3 puntos de rating, mientras la secuencia de América Televisión logró 10.3.

“Hace tiempo que no hacía mi cartulina como en el colegio, esto no es burla, cuando buscamos ser objetivos las cosas se dicen claras, acá no nos burlamos de nadie, acá hablamos las como son y de manera frontal”, sostuvo Rondón mientras mostraba los resultados del rating en ‘En boca de todos’.