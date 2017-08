Richard Acuña: “Brunella Horna es digna de admirar”

El segundo vicepresidente del Congreso, Richard Acuña, nuevamente se refirió a la buena relación que lleva con la modelo Brunella Horna, esta vez, lejos de esquivar las preguntas, echó flores a la ‘wawita’ por su labor como empresaria.

“Brunella es una buena chica, una buena mujer y simplemente a mí no me gusta hablar de terceras personas, mucho menos de mujeres. Simplemente para mi es alguien de admirar que sea una mujer emprendedora y que se maneje de esa manera”, dijo el político para las cámaras de ‘Domingo al día’.

En la última semana, Brunella y Richard han sido vinculados sentimentalmente y aunque la modelo aseguro que solo son amigos y que se están conociendo, las declaraciones de Richard darían por hecho que pronto se escribiría una novela de amor entre un político y una conocida modelo de la farándula.

La última vez que Richard se refirió a la modelo de 20 años fue en el programa ‘Todo se sabe’, donde dijo que “los caballeros no tienen memoria”. Su declaración habría incomodado a la rubia, tanto así que el programa ‘Espectáculos’ lanzó una tremenda mirada y dijo: “Yo siempre voy a respetar la vida privada de él porque desde un inicio tuve las cosas claras y él también. Yo estoy en un mundo de espectáculo y él en un mundo político. Por eso me voy a quedar con él y me voy a callar. Quiero estar tranquila y las mujeres tampoco tenemos memoria“.