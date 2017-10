Richard Acuña discute con periodista por Brunella

Un fuerte cruce de palabras con el periodista Jaime Chincha, fue lo que protagonizó el congresista Richar Acuña, actual pareja de Brunella Horna. El hecho se dio vía Twitter, cuando el conductor De Willax reveló los supuestos convenios que tendría la Universidad César Vallejo con la Corte Superior de Justicia de La Libertad, motivo por el cual César Acuña habría salido beneficiado. Jaime Chincha dio a entender que esto sería obstáculo para que jueces y fiscales investiguen a la pareja de Brunella.

“Una vez más un asalariado como @JaimeChincha haciendo cortinas de humo. Quienes son tus jefes? Odebrecht? GyM? Mal x #Wilax en darte tribuna”, escribió el congresista. El periodista no se quedó callado y le respondió a través de un tuit. “¿Ofender? Una denuncia con pruebas no ofende sino debe tener respuesta. No te vayas por las ramas; sino terminamos hablando de Brunelita”, escribió Jaime Chincha.

Pero Acuña no se quedó cruzado de brazos y mostró su malestar tras mencionar a su pareja. “Más vergüenza aún hablando de una mujer. Imagino que no tienes madre, hermana o hijas. Todo lo qué haces por un aplauso de tus jefes”, escribió el legislador.