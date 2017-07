Richard Acuña loquito por Brunella Horna

El parlamentario Richard Acuña, el actual segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, ya no podrá negar lo que es un secreto a voces en Chollywood: su romance con la mediática Brunella Horna. Ambos fueron ampayados por el programa ‘Cuéntamelo todo’ dándose efusivos besos y echados como ‘quinceañeros’ en medio del muelle de Pimentel (Chiclayo).

Lo curioso de todo es que este espectáculo del padre de la patria fue a vista y paciencia de una amiga que los acompañaba y cuya pierna sirvió para que Acuña apoye su cabeza mientras la ex de Renzo Costa estaba encima suyo de lo más apasionada.

Pese a que desde hace tiempo se especulaba que el congresista era el nuevo amor de Brunella (21 años), la modelo y exchica reality no quería confirmar la versión, incluso señaló que solo eran amigos y se estaban conociendo. Sin embargo, cada vez que tenía oportunidad se desvivía en halagos hacia el político trujillano y también vicepresidente del Club Deportivo Universidad César Vallejo que le lleva once años.

Hace poco, la rubia dijo que su papá no estaba de acuerdo que inicie una nueva relación tras su abrupto rompimiento con ‘el rey de los cueros’. “Mi papá me quiere ver todavía soltera, él quiere que vaya poco a poco y le dé tiempo al tiempo, no quiere que cometa errores y sí tiene razón. Pero a cualquier persona va a querer más mi papá que a Renzo (Costa)”, agregó.