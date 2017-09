Ricky teme por su vida

En compañía de su abogado, Ricky Trevitazo contó que ha enviado una carta notarial a Robert Muñoz para que el líder de Clavito y su Chela se rectifique por haber señalado que el integrante de ‘La Super Banda’ agredía a su esposa.

“Hemos enviado una carta notarial donde se le está pidiendo al señor Robert Muñoz que se rectifique de los comentarios que él ha expresado en televisión, puesto que mi patrocinado no ha cometido ningún acto de difamación que implique que este señor se sienta agraviado. Si él no se rectifica iniciaremos el proceso legal que corresponda y denunciarlo penalmente por el delito de difamación”, comentó la defensa de Trevitazo, Pablo Vergaray.

De otro lado, Ricky dijo que tiene miedo por las amenazas de muerte que viene recibiendo él y su familia, tras enfrentarse a Muñoz. “Yo tengo 40 años de edad y en mi domicilio nunca he tenido problemas con nadie. A raíz que ha surgido este problema me están amedrentando a mí y mi familia. Me han llamado y me han dicho textualmente ‘O te callas o secamos a tu familia”‘, agregó el cantante quien lanzó su tema musical ‘Deja de llorar’.

Ante esta ola de amenazas, Trevitazo dijo que teme por la vida de sus hijos quienes no están yendo al colegio. “Me muero de miedo, no puedo trabajar tranquilo. El sábado mi hermana vio una pareja tratando de meter un sobre a la casa y cuando les pasó la voz se han hecho como los borrachos y se fueron”, acotó el músico, quien, además, pedirá imágenes de las cámaras de seguridad del sector para que la policía realice una investigación.