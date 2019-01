Ricky Trevitazo fue detenido por no pasar pensión de alimentos a sus hijos

En el ojo de la tormenta. Everth Rodríguez Trevitazzo, más conocido en Choliwood como Ricky Trevitazo fue detenido ayer aproximadamente como a las 11 de la noche por la Policía después de un control de identidad.

Según el parte policial, Ricky Trevitazo, tenía una orden de captura por no cumplir con la pensión de alimentos, esta resolución fue dictada por el 47 Juzgado Familiar de Lima.

El cantante de la ex agrupación de cumbia Skandalo pasó toda la noche en la carceleta del juzgado penal. Al preguntarle por su situación respondió: “El descuido ha sido del abogado anterior porque no hizo actualización de documentación. Todo ya ha sido zanjado y sellado. El que no la debe no la teme. Uno no sabe cómo puede proceder la contraparte (su ex pareja). No hay ninguna deuda actualmente”

Por su parte su abogado, Guillermo Breña, mencionó sobre la situación de Ricky: “Yo lo conozco y sé que es una persona súper responsable siempre está al tanto (de sus hijos). Es una de las personas más responsables que conozco como padre. Hemos trabajado juntos como seis meses. Cuando fuimos a trabajar a Chimbote y teníamos compromisos como grupo, él prefirió ir a ver a sus hijos. Pongo las manos al fuego por él como padre”, señaló.