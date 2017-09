Ricky Trevitazo tilda de ‘sobrada’ a Yahaira Plasencia y ella reacciona así

Hace unos días el cantante Ricky Trevitazo tildó de “sobrada” a la salsera Yahaira Plasencia. Tras esta situación, la ahora ‘guerrera’ no se quedó callada y disparó con todo.

“Yo lo conozco, sé como es su rostro, pero nunca me lo he cruzado. Es su problema, si tiene algún inconveniente conmigo, como varios de la farándula lo tienen, será porque no me conocen. Cada uno tiene su punto de vista y se respeta”, señaló Yahaira.

Cabe resaltar, que Yahaira siempre se ha visto en el ojo de la tormenta por críticas de algunos personajes de la farándula. Hace poco fue acusada de plagear algunos temas de salsa.