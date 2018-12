Rímac: Mujer denuncia a policía por agresión y violación

GIANCARLO ANDÍA

La comerciante Susan Karen Huamán Rengifo (25) denunció hasta cinco veces a su expareja, el suboficial de tercera de la Policía Nacional, Adolfo Miguel Vidal Hinostroza. La agraviada contó que el efectivo está obsesionado al punto que la golpea, amenaza de muerte y abusa de ella, solo porque se niega a retomar la relación.

“Yo tengo mucho miedo de lo que me vaya a pasar más adelante, pero esto es algo que ya no puedo soportar”, refirió.

PISTOLA EN LA CABEZA

Asegura que vive una pesadilla en los últimos dos meses. “Fuimos pareja un año, pero decidí terminar la relación por sus celos y amenazas de muerte”, explicó la joven de 25 años.

Según dos partes policiales difundidos en el dominical Punto Final, entre octubre y noviembre, Susan denunció al efectivo por violación y agresión física y psicológica en las comisarías de Sol de Oro y Laura Caller.

“Desde la primera vez me amenazó con su arma. Me la colocaba en la cabeza. Yo no conté nada de la violación porque estaba sola en Lima y él repetía que me iba a matar”, explicó la mujer, que conoció al policía cuando ella vendía juguetes en el Mercado Central.

DETENIDO EN FLAGRANCIA

La última agresión contra la joven ocurrió el fin de semana en el Rímac. Personal de la comisaría de Ciudad y Campo intervino a Vidal Hinostroza, minutos antes que empiecen sus labores como custodio en el hospital Daniel Alcides Carrión. “El policía incumplió un mandato judicial y continuó con los actos de violencia contra su expareja. Lo detuvieron porque está en flagrancia delictiva respecto a la agresión familiar”, dijo el jefe de la División Policial Norte 3, coronel PNP Francisco Naquira Cornejo.

EL DATO

La autoridad subrayó que en las próximas horas el policía, al que le espera la separación de la institución, sería puesto a disposición de las autoridades judiciales.