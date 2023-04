Compartir Facebook

¡Llegó el primo! “Robotina” y “Robotin” fueron una de las parejas más mediáticas en el pasado. Luego del escándalo sufrido con la madre de sus supuestos hijos, “Robotin” encontraría el amor en Karelys Molina, “Robotina”. Meses después, Alan Castillo fue acusado de infidelidad, motivo por el cual su relación con la venezolana Karelys Molina llegó a su fin.

En la última emisión del programa “Magaly Tv, La Firme”, mostraron imágenes de “Robotina” saliendo de un hotel junto a Miguelito Perú, famoso tiktoker nacional. Ante esto, Castillo se mostró sorprendido y dio detalles de la relación de la nueva parejita.

¿Qué dijo “Robotín” sobre ampay de “Robotina”?

La reacción de “Robotín” no se hizo esperar, ya que fue invitado exclusivo de Magaly en su set de televisión. Alan Castillo desmintió a Karelys Molina, quien dijo que recién estaba conociendo a Miguelito Perú. “Robotín” afirmó que fue el mismo quien los presentó.

“Yo se lo presenté el año pasado en una activación. Fui su Cupido”, señaló “Robotín”, quien además afirmó que sería la última vez que se refería a su expareja, “Robotina”. “Ni en ningún otro canal o programa. Es la última vez que habló de ella”, indicó.

“Les deseo toda la felicidad del mundo. Me siento muy contento que se hayan conocido, se hayan juntado, pueden hacer muchas cosas buenas”, agregó Alan Castillo, “Robotín”.

Guerra de tiktokers

En otro momento de la entrevista, “Robotín” soltó una “bomba”. Reveló que había discutido con Miguelito Perú, pero por otra mujer. De esta manera, dejó en el aire una supuesta infidelidad del tiktoker a “Robotina”.

“Primicia, primicia. He discutido con él por WhatsApp, pero no por Karelys, él se llevó otra noche a una chica hace 2 semanas. Yo estaba en una fiesta con una amiga, me dormí y después cuando me levanté ya no estaba mi amiga. Pregunté por mi amiga y me dijeron que se había ido con Miguel”, reveló “Robotín”.

De igual manera, se animó a mandarle un sentido mensaje a “Robotina”, con quien, según su versión, convivió hasta el pasado 15 de febrero.

“Las cosas no funcionaron, se fue de la casa. Si ella en dos meses se enamoró, bienvenido sea. Encontró el amor, le deseo toda la felicidad del mundo. El término de mi relación con ella me afectó, bajé 10 kilos, fue difícil, pero así son las cosas”, sentenció “Robotín”.