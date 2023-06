Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El popular Robotín dio por finalizada su relación con la Robotina Cajamarquina debido a que le habría sido infiel con otro hombre.

Como se sabe, recientemente Robotin dejó atrás su pasado con Karelys y parecía haber encontrado el amor, pues presentó frente a cámaras a la Robotina Cajamarquina como su nueva pareja.

Yeni Medina, quien está detrás del papel de Robotina Cajamarquina se mostró muy cariñosa con el robot y hasta prometió frente a las cámaras de Magaly nunca serle infiel.

Sin embargo, parece que se acabó el amor, pues Robotín anunció el fin de su relación debido a que la vio con otro hombre.

Anuncia el fin de su relación

Yeni Medina se presentó en el programa de televisión de Magaly, quien la dejó sorprendida al mostrarle las declaraciones de Robotín, pues el artista actualmente se encuentra de gira en Europa.

Mira también: Katia Palma responde acusaciones de Johanna San Miguel: «Cada una cava su propia tumba»

Robotín anunció su ruptura con Yeni Medina a tan solo unos días de haberla presentado oficialmente en los medios y no dudó en explicar el porqué.

«Pasa que me he enterado de cositas. Claro, después de grabar, de empezar a trabajar juntos. Me enteré de algunas cosas que no van y prefiero dejarlo ahí. Lo que empieza mal, termina mal», indicó Robotín.

El artista explicó mejor el motivo y contó con lujo de detalles lo que sucedió con la Robotina Cajmarquina.

«Conversamos con cámara, le pregunté si estaba sola, me dijo que sí. Ella no se dio cuenta de que enfocó al espejo y fue donde yo vi a una persona ahí con ella. Puede ser cualquier persona, un amigo o familiar, lo que me molesta es que dijo estar sola cuando yo ya vi, no va una mentira así», señaló.

¿Qué dijo Robotina Cajamarquina?

Al enterarse de la situación frente a cámaras, Robotina Cajamarquina quedó en shock y no dudó en defenderse.

Ella negó cualquier acusación de infidelidad y señaló que Robotin es una persona muy intensa e insegura.

«Es mentira, estábamos cenando y yo le dije que teníamos una reunión de amigos y amigas, yo enfoqué y ellos no querían salir. (…) Tuvimos una pequeña discusión pero lo dejamos claro, e incluso hay un Facebook falso mío», expresó Yeni.

Mira también: “Las cosas pasan por algo”: Natalie Vértiz le da su apoyo total a Ale Venturo