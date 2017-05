Rocío Miranda afirma que está embarazada pero da este penoso anuncio

La bella Rocío Miranda, a través de sus redes anunció que estaba súper feliz pues se encuentra en la dulce espera. Inmediatamente todos sus seguidores la llenaron de elogios por esta nueva etapa.

“Quería compartir esta noticia con ustedes, que se enteren de mi propia boca, de que sí, voy a ser mamá. Estoy súper contenta, muy emocionada”, señaló.

Sin embargo, no fue lo único que reveló, pues la voleibolista acotó que estaba muy incómoda que la noticia se haya dado a conocer por otros medios y no por ella. “[…] No me gusta cómo se ha publicado porque quería hacerlo el día de mañana (en el Día de la Madre […]”, finalizó.