Rodney en paz con Shirley

Después de casi un mes y me­dio de no poder ver a su pequeña, Rodney Pío Dean, contó que Shirley Arica por fin aceptó que la visite. “He visto a mi hija hace algunos días, fuimos a pasear, me abrazó, me dijo que me amaba mucho”, comentó el participante de ‘Báilame con todo’.

Asimismo, dijo que espera con­ciliar con la modelo tras el juicio de alimentos que le entabló la ‘chica reali­dad’. “Voy a tener que conversar con Shirley para ver si sigue o llegamos a un acuerdo. Luego quiero ver el tema del divorcio, sólo espero que ella me dé el divorcio. ¿Si existe la posibilidad de regresar? Por mi parte no, yo no retrocedo”, comentó.