Rodney Pío Dean: “El loco está plantado”

Ante los rumores que Juan Manuel el ‘loco’ Vargas aún sigue viendo a Tilsa Lozano, y que incluso cierra locales para no ser ampayado, su primo, Rodney Pío Dean, comentó que el pelotero está ‘plantado’ con Blanca Rodríguez.

“La única calle que cerramos es en Magdalena cuando hacemos reuniones de familia, pero que cierre discotecas o restaurantes por ella, no creo en verdad. Me parece raro, la gente siempre hablas esas cosas pero a mi primo lo veo plantado, feliz con sus hijos y con Blanquita que es una linda persona, no lo veo en ese tipo de cosas”, comentó la expareja de Shirley Arica.

En el caso que los rumores sean ciertos, Rodney condena la infidelidad. “Si eso fuera cierto, creo que Tilsa tiene su familia, su esposa, su hija y estaría mal que haga eso. Creo que Blanca no habla de loca, creo hay algo ahí pero yo prefiero mantenerme al margen porque con mi primo no me meto, porque ese loco es de temer, pero si es así que mal, es mi opinión”, comentó el primo del ‘Loco’ Vargas.

De otro lado, Pío sigue ensayando junto a Aída Martínez para su presentación del día viernes en el reality ‘Báilamelo todo’. “Este viernes vamos a presentar una salsita y le estamos dando duro a los ensayos, hasta tenemos horas extras para afinar el baile”, precisó.