Rodney Pío: Shirley ‘pinocha’

Luego que hace unos meses atrás Shirley Arica deslizara que Tilsa Lozano le mana­daba mensajes a Juan Ma­nuel Vargas, el esposo de la combatiente, dijo que todo fue una mentira de la modelo. “Eso de que Tilsa y Juan Manuel se mensajeaban era mentira, ellos no se hablan hace tiempo, tofo fue creado por Shirley”, dijo el esposo de Arica.

La suegra de Shirley aclaró que la familia del Loco y de Blanca Rodríguez no la podían ver ni en pintura. “En una ocasión iba a haber una parrillada familiar y me dijeron que por favor Pío no la llevara. Ella no tenía ninguna amistad con Blanca y los whastApp que dice tener son puras mentiras”, dijeron ambos

Por su parte ‘Tili’ al enterarse que desenmasca­raron a Shirley, la exmodelo utilizó su cuenta de twit­ter para enviar una indirecta a la ‘chica realidad’. “El tiempo siempre me da la razón”, escribió Tilsa.