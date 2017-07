Rodney Pio sobre Shirley: “No habrá reconciliación”

Indignado, así se mostró Rodney Pio Dean, al enterarse que su aún esposa, Shirley Arica le habría estado sacando la vuelta con un joven de nombre Ángelo. El programa ‘Cuéntamelo todo’, emitió un informe donde se ve a la popular ‘chica realidad’ besándose con otro hombre. Según contó el primo del ‘Loco Vargas’, el día del ampay ellos almorzarían juntos: “Hasta ese día tenía una confianza en ella hasta que con estas imágenes obviamente…”, sostuvo.

Tras su separación, Pio dijo que estaban intentando retomar su relación pero con lo sucedido no habrá reconciliación. “Ella (Shirley) me llamó para conversar, para decirme que yo era el hombre de su vida, que me amaba, que quería retomar de nuevo la familia, que extrañaba abrazarme en las mañanas.. Estoy mortificado con todo lo que ha salido, con esto no habrá reconciliación”, sostuvo el esposo de Shirley Arica.

“ESTOY SOLTERA”

Quien se mostró más fresca que una lechuga, fue Shirley Arica, quien señaló que está soltera. “Yo si quiero me agarro a alguien, no porque esté borracha… Me importa un p… (lo que piense su familia de Pío). Yo estoy soltera hace bastante tiempo. Son cosas que pasan. Y todo bien”, señaló la modelo muy fresca. (V. Rondón)