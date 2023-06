Compartir Facebook

Rodrigo Cuba no dudó en tomar una radical decisión tras las recientes declaraciones del exesposo de Ale Venturo quien afirmó que nunca tuvieron una relación cordial.

El pelotero al parecer no habría aguantado las palabras de Daniel León quien ahora se muestra como el uno de los principales respaldos de la rubia empresaria.

Lo bloquea

En las últimas declaraciones de Ale Venturo en ‘Amor y Fuego’ la empresaria reveló como era la relación de Rodrigo con el padre de su hija mayor, Daniel León y es que ambos no se podían ver ni en pintura según Ale.

Ale confesó que Rodrigo siempre ha estado celoso de Daniel porque ella llevaba una relación muy buena como padres por el bien de su hija.

“Rodrigo nunca lo ha soportado a él, le ha tenido siempre celos, aunque él diga que no es celoso, pero sí tenía celos, no soportaba que yo me llevara super con él”, reveló la mejor amiga de Natalie Vértiz.

Incluso, la expareja de Ale no dudó en revelar como se llevaba con el jugador y evidenció una clara incomodidad pues nunca se habían pasado.

“No me llevo bien con él, en realidad. Lo he parchado, porque habla como si fuese un matón. Me bloqueó de Instagram”, dijo Daniel.

¿Qué dijo Daniel sobre Rodrigo?

Como se recuerda, hace algunos días las cámaras de ‘Amor y Fuego’ interceptaron a Ale quien estaba camino a dejar a su pequeña al colegio junto a su exesposo.

Por lo que fueron cuestionados sobre la reciente ruptura entre la dueña de Nevera Fit y el jugador.

Era de esperarse que el exesposo de Ale no fuera ajeno a lo sucedido y le mandará su ‘chiquita’ a Rodrigo.

“Es desleal, se veía que no quería formar una familia”, dijo León.

Y es que, al parecer, el padre de la hija mayor de Venturo dejó en evidencia que Rodrigo Cuba habría cometido alguna infidelidad o tal vez le habría mentido a Ale respecto a alguna mujer.

En el momento, la rubia no intervino en las declaraciones de su expareja dando a entender que coincide en sus opiniones.

La última vez en el que Daniel fue visto junto a Rodrigo fue en el cumpleaños de la hija de Ale hace poco más de un año en fotografías se pudo ver que ambos compartieron en un mismo lugar aparentando una buena relación sin saber lo que había detrás.