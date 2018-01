Rodrigo Sánchez defiende a ‘Señores Papis’

El actor Rodrigo Sánchez Patiño salió al frente para defender la telenovela ‘Señores Papis’, que está pronto a estrenarse y es comparada por su parecido con la película mexicana ‘No se acepta devoluciones’. “Esta novela tiene tres historias que se van a unir, no es igual a la película mexicana”, sostuvo Patiño a Karibeña.

De otro lado, el actor comentó que comienza su 2018 grabando una película en el extranjero. “Me voy casi un mes fuera a grabar una película al norte de América ¿Si será mi internacionalización? No me quería ir de Perú, pero me parece una buena oportunidad, quiero mostrar mi trabajo afuera. Y en febrero retomo la obra ‘Mucho ruido por nada’ en el Teatro Peruano Japonés”, remarcó. (D.B)