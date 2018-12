Rodrigo González llora por enfermedad terminal de su gato

El conductor Rodrigo González realizó un enlace en vivo en su Instagram donde se lució devastado tras enterarse que su mascota podría sufrir una enfermedad terminal.

“Siento que la unión de tanta gente puede conseguir resultados importantes. Lleve a Lola para que le esterilicen, y me dijeron que tenía las proteínas bajas y anemias. Le hicieron unos exámenes y me dijeron que podía tener PIF (Peritonitis Infecciosa Felina), me dijeron que las posibilidades de vida es nula”, dijo llorando ‘Peluchín’.

“Solamente la gente que tiene animales y los quiere como su familia, sabe que es esto. Por favor mándenme todas sus energías positivas, necesito hacer de todo para que Lolita se ponga bien”, añadió.