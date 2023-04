Compartir Facebook

Tras perder el juicio por difamación contra la abogada Katty Cachay, Rodrigo González deberá pagarle S/30 mil y tendrá que seguir ciertas normas de comportamiento.

La sentencia de Peluchín

El popular ‘Peluchín’ fue sentenciado por la Corte Superior de Justicia de Lima del Poder Judicial del Perú a un año con reserva de la pena por delito contra el honor- difamación agravada-en agravio de Katty Pamela Cachay Carmelo.

Según el fallo judicial, el conductor de ‘Amor y Fuego’ brindó información en sus redes sociales sobre Katty Cachay, lo cual no sería de interés público. Además, el acusado no pudo ser capaz de justificar tal acto, pues su opinión no fue dada en un programa de espectáculos.

Por lo tanto, el conductor deberá seguir algunas normas de comportamiento en los próximos meses, pues la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso para Rodrigo González las siguientes reglas de conducta:

a) No variar de domicilio ni ausentarse de la ciudad, sin conocimiento y autorización previa del Juzgado

b) Cumplir obligatoriamente cada treinta días a registrar su huella digital en la Oficina de Registro y Control Biométrico de la Corte Superior de Justicia de Lima.

c) No frecuentar lugares de dudosa reputación

d) No cometer nuevo delito

e) Cumplir con pagar el monto de la Reparación Civil a fijarse en esta Sentencia que es de S/ 30 mil a favor de la querellante Katty Pamela Cachay Carmelo, en el término de 30 días, bajo apercibimiento de revocarse la Reserva de Fallo Condenatorio.

Por el momento, Rodrigo González no ha dicho nada sobre el tema, pero se espera que en las siguientes horas el presentador se pronuncie sobre el asunto.

¿Qué dijo Rodrigo González acerca de Katty Cachay?

En su momento, Katty Cachay fue abogada de Tilsa Lozano y en ese entonces, el presentador de Willax Televisión la llamó de ‘vedette’ porque siempre aparecía en los casos de la farándula peruana.

“Ella abraza todos los casos porque a ella le encanta ser la vedette de las fiestas. Ella está siempre donde revienta el cohete no, ahí tiene que estar ella y bueno siempre hay persona como Tilsa que piensan que con abogadas así al lado, que piensan que estas cosas podrían prosperar, pero lo más raro es que siempre todo lo de este estudio, llegan con una celeridad que no se conoce, que tiene contactos faranduleros”, dijo en su momento ‘Peluchín’.

Como era de esperarse, a la abogada no le cayó nada bien que la tildaran de “vedette”, por lo cual empezó una demanda civil contra Rodrigo González por manchar su honor y buena reputación.