¡Rodrigo González responde claro y fuerte a Melissa Klug!

Tras las declaraciones que dio Melissa Klug en el programa de ‘La Chola Chabuca’, en el que derramó algunas lágrimas pues sintió que le habían hecho un carga montón a sus hijas, el conductor de espectáculos, Rodrigo González, salió a responderle fuerte y claro en su programa.

Resulta que ‘Peluchín’ mostró un informe en ‘Amor Amor Amor’, en el que justo aparecieron Melissa y su hija mayor, a lo que el conductor comentó: “Mejor no hay que hablar de ellas porque después se pone a llorar, a hacer el tour de las lágrimas por todos los canales de televisión de nuestro país”.

Pero antes de finalizar su espacio, Rodrigo aprovechó la oportunidad para defenderse ante las declaraciones dadas por la ‘chalaca’. “La responsabilidad de la educación de tus hijas, es tuya(…)el que no quiera enterarse de algo es porque no le interesa y de eso yo no me voy a hacer cargo”, acotó.