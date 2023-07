¿Romance o armani? Rosangela en coqueteos con Rafael Cardozo

Compartir Facebook

¡Un armani más, va a haber! El regreso de Rosangela Espinoza marcó un antes y un después en Esto es Guerra. La popular “Chica Selfie”, pese a que lo negó en varias oportunidades, retornó al reality de competencia, pero antes, no desaprovechó y puso dos condiciones. La primera fue tener un camerino propio, lo cual generó la molestia de sus compañeras y la segunda, para sorpresa de todos, fue el retorno a la competencia de Rafael Cardozo. Esto no pasó desapercibido por sus compañeros, quienes empezaron a notar cierta química entre ambos, dejando a la especulación un posible romance entre ambos.

Rafael y Rosangela: con R de romance

En propias palabras de Rafael Cardozo, ya se encuentra listo para enamorarse. Al parecer, su fallido compromiso con Carol Reali, “Cachaza”, quedó en el pasado y el brasileño estaría pensando en darse una nueva oportunidad en el amor.

“Ya llevó como 10 meses soltero. Estoy ahí, guardadito, sin salir ni nada. Soy un chico de su casa (…) y sí, creo que ya estoy listo para enamorarme”, detalló Rafael Cardozo en Esto es Guerra.

Fue el reality de competencia el que se encargó de alimentar los rumores de posibles coqueteos entre ambos participantes. Tanto Rafael Cardozo como Rosangela Espinoza se mostraron nerviosos ante la situación y no descartaron conocerse más a profundidad para poder así, iniciar una relación.

Tanto Johanna San Miguel como Renzo Schuller quisieron darles un “empujón” y los retaron a jugar el tradicional juego de las “miraditas”. Ambos se mostraron bastante nerviosos, lo cual no pasó desapercibido por los conductores. “Siento cierta tensión, química”, resaltó Renzo Schuller.

“Me encanta su manera de vestir y que no es conformista”, resaltó Rosangela sobre Rafael Cardozo, a lo que el brasileño respondió: “Es muy guapa físicamente y también es muy inteligente y emprendedora”.

Rafael reveló que Rosángela le gustó desde la primera vez que la vio y no pudo evitar sentirse nervioso al expresar sus verdaderos sentimientos. “Estoy dispuesto a conocerla (…) la voy a llevar a comer a Central”, reveló Rafael.

¿Se “cocina” un romance?

Hace unos días, ambos fueron invitados al programa de América Televisión, “Mande quien mande”. En el espacio conducido por María Pía Copello y la “Carlota”, los rumores de un posible acercamiento surgieron por los coqueteos que había entre los dos.

“Rosangela tiene muchas cualidades que la diferencian de otras chicas. Por eso, cuando entró a Esto es Guerra, marcó una diferencia respecto a las demás”, confesó Rafael Cardozo.

“Rafael Cardozo es diferente. Él no solo se ha quedado como chico reality, está en negocios, emprendiendo, es guapo. Me gusta eso, porque no es un quedado, es ambicioso”, detalló Rosangela Espinoza.

¿Será esta la nueva pareja de la farándula? ¿Esto es Guerra está desesperado porque El gran chef famosos se le acerca en rating? El poder del amor o del rating lo decidirá.