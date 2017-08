¡¡SE CANSÓ!! Christian Domínguez entabló 3 demandas contra Karla Tarazona

En la última emisión de “Día D”, el cantante Christian Domínguez, habló en exclusiva sobre la situación que está pasando con su ex pareja Karla Tarazona, a quién ha entablado 3 demandas por todos los ataques mediáticos que ha venido recibiendo tras su separación.

“Es demasiado. Esto ya es totalmente muy cansado, por no decir palabras más gruesas. Llegó el momento de hacerlo porque es una manera quizás de encontrar tranquilidad y parar esto y hacerlo vía legal porque ya están cambiando todas las versiones, mintiendo demasiado”, señaló.

Por otro lado, desmintió todas las versiones de la madre de su hijo, quien en diversas oportunidades lo ha tildado de ‘mujeriego’. A la vez, acotó que se considera una buena persona y que no va permitir que manchen su imagen.

“Sé que no soy una mala persona, sé que he cometido muchos errores, sé que me equivoqué, no le hice caso a mis padres muchas veces, si les hubiese hecho caso habría hecho las cosas diferentes, pero ahora como mi madre lo dijo: me han dado una nueva oportunidad”, indicó.