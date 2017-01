Ronny ya duerme en penal de Chincha

Recibe el 2017 en-cerrado, lejos de toda comodidad y escándalo farandulero. En el penal de Chincha en Ica, ya se encuentra el cantante Ronny García, sentenciado a 7 años de pena privativa de la libertad por el pro-ceso que se le sigue tras agredir físicamente a su ex pareja, Lady Guillén. No contar con antecedentes penales habría motivado al INPE a trasladar a este centro penitenciario a la ex figura de la farándula.

REO PRIMARIO

Una junta clasificatoria del Instituto Nacional de Penitenciaria – INPE, de-cidiría trasladar a Ronny lo más pronto posible al penal de Chincha. El jefe del INPE, Carlos Vásquez, explicó que el traslado a este centro. “Es primario, no tiene antecedentes y es la primera condena que se le pone. Por tal motivo la junta clasificatoria decidió mandarlo a este centro”, señala Vásquez. El reclu-sorio no es considerado de máxima seguridad, pero si la autoridad garantizó la integridad de García. “No se ha comunicado o pedido un resguardo en particular. Será tratado como cualquier sentenciado”, expresó.

CUMPLIR CONDENA

A García solo le queda cumplir la condena puesta por la justicia peruana, de la que renegó el día de su captura.

El dato

“Yo no me he fugado, me he puesto a resguardo de una jus-ticia corrupta”, dijo el cantante la noche del jueves cuando pasaba los exámenes de médico legista. Su defensa legal pedirá la nulidad de la sen-tencia al considerar las lesiones de Guillén como ‘inventadas’.

