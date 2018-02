Rosángela Epinoza le hace el pare a Carlos Cacho en vivo

No deja de causar polémica. La reina del selfie, Rosangela Espinoza, ingresó al set de Esto es Guerra para causar revuelo. Con celular en mano, respondió las incomodas preguntas que el panelista invitado, Carlos Cacho le hizo a la modelo. Al preguntarle sobre su supuesta relación “armani” con Carloncho, ella mencionó que este es un nuevo año y todo queda atrás. “Lo pasado pisado, estoy renovada”, dijo ante cámaras.

“Ante todo buenas noches, y Carlos , no me gusta como te ríes de mí”, fueron las declaraciones que se escucharon durante la transmisión de Esto es Guerra: El Gran Juego. Además como es de costumbre, la popular colita no dejó de enfrentarse con algunos de sus compañeros, uno de ellos fue Rafael Cardozo, quién al ser ponchado por las cámaras del programa dejaba ver su malestar por la presencia de la nueva guerrera.

Y como la bronca con Yahaira Plascencia no para, la modelo hizo un ademan al ser consultada por la reina del toto, dejando ver una vez más la rivalidad que tiene con la salsera. Recordemos que la posibilidad que la ex de la Foquita Farfán ingrese a la nueva temporada de EEG no ha sido descartada por los productores, por lo que las peleas y enfrentamientos están asegurados.

LEE TAMBIÉN