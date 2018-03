Rosángela Espinoza es amenazada por compañero de trabajo

Tras una serie de adjetivos y calificativos que la controversial chica reality, Rosángela Espinoza le dijera a la actual pareja de Micheille Sofier, Kevin Blow, el cantante y ahora retador en Esto Es Guerra, no se calló nada y le dijo de todo a la autodenominada ‘Barbie Peruana’.

“Ella tiende a tildar. Es desequilibrado que una mujer sea la que me ponga sobrenombres o cosas, porque yo no voy a caer en su juego, pero me está provocando”, declaró Blow.

Además agregó que en algún momento llegará a su limite y no se callará nada. ‘Ya se me están subiendo los poderes y después no me voy a poder controlar. No es la primera vez que ante cámaras y detrás viene con el veneno, porque sé que has venido con chismes donde Michelle buscando alejamiento, ojo con eso, ojo”.

LEE TAMBIÉN