Rosángela Espinoza a Micheille Soifer: “Eres igualita al ‘Niño Alfredito’”

En la última emisión de “Esto es guerra”, los concursantes se enfrentaron a una batalla de hip- hop el cual aprovecharon para decirse todo lo que se tenían guardado hacia sus oponentes.

Tal fue el caso de Rosángela Espinoza, quien no dudó en despotricar a Micheille Soifer con este fuerte comentario. “Te disfrazas de Ñoño y lo haces sin relleno pues no lo necesitas si ya tienes tu cuerpo y más parecías la pelota de Kiko. Ella no era Ñoño, era el niño Alfredito”, sostuvo.

Esto generó que todos los “guerreros” se rían a más no poder. Pero todo no quedó ahí pues Rosángela siguió con sus ataques. “Ella ya no es el sol, ya no ya. Ella le cuesta aceptar que tal vez viene un ‘solcito’ que la quiera opacar. Uno brilla por luz propia y nadie va a apagar mi ‘lucecita’”, finalizó.