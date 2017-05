Rosángela Espinoza asegura que fue Carlos Zambrano quien la quiso conocer

Luego de que el futbolista Carlos Zambrano saliera a aclarar que no tiene ningún vínculo con ella, la ‘guerrera’ Rosángela Espinoza no se quedó callada y afirmó que ella en ningún momento lo mencionó, aunque hizo una revelación que podría dejarlo mal parado.

“La verdad me molesta porque yo no he mencionado nombres, no he dicho nada, cuando alguien escribe algo así algo debe de temer, yo a él no lo conozco pero soy una persona sincera y digo las cosas como son”, dijo muy indignada Rosángela Espinoza antes de soltar la bomba.

Y es que, según reveló Rosángela Espinoza, un amigo en común estuvo a punto de presentarlos por pedido de Carlos Zambrano. “Un amigo me lo quería presentar porque él (Carlos Zambrano) me quería conocer, eso fue el año pasado, en diciembre”, sentenció la ‘chica selfie’.