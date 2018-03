Rosángela Espinoza y ‘Carloncho’ protagonizan fuerte escena en ‘Esto Es Guerra’

Rosángela Espinoza y ‘Carloncho’ no se llevan para nada bien. Es que, la ex pareja guarda todavía se cierto recelo y no se pasa, esto se evidenció ayer en el set de ‘Esto Es Guerra’. La cara de la ‘chica selfie’, lo decía todo, pues no podía ocultar su incomodidad y ante esto Michielle Soifer, como siempre, no desaprovechó la oportunidad y metió leña al fuego.

En el set, del ya mencionado reality, el locutor hizo su ingreso con una frase muy peculiar. “Ante todo buenas noches”, indicó. Esta frase llamó la atención de todo el público, ya que era una de las frases más ‘emblemáticas’ de Rosángela Espinoza.

Por otro lado, Micheille Soifer fue la más feliz con la llegada del personaje, tanto fue así que ni bien hizo su ingreso a ‘EEG’ corrió para saludarlo. A esto, la ‘Barbie peruana’ no dudó en hacer una petición a la producción: “Yo solo quiero decir, cuando traeran al ‘Bombomcito’ (Erick Sabater)”, comentó.