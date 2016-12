Rosángela Espinoza fue discriminada en el Miss Perú

Luego de triunfar en ‘Reyes del show’, Rosángela Espinoza contó en ‘El reventonazo de la chola’ el mal momento que vivió tras su participación en el Miss Perú.

“Pedían un metro setenta y yo era muy bajita, no tenía esa talla, y en el mismo certamen las competidoras (modelos) me mandaban indirectas, exigían que me vuelvan a medir y eso me deprimía mucho, me discriminaban por eso”, indicó la popular ‘chica selfie’.

De otro lado, descartó volver a retomar su romance con Carloncho. “Estoy soltera porque yo así lo decidí, yo terminé con él. Si fue una buena o mala experiencia, lo dejo ahí, sé que es una maravillosa persona pero ahí no más quedó y le deseo lo mejor”, comentó la modelo.

Finalmente, Rosángela señaló que uno de sus planes a futuro es dedicarse a la actuación al mismo estilo que Thalía. “Ahora estoy estudiando marketing pero otra de las cosas que deseo hacer es actuar, me veo como una María la del barrio porque soy de barrio. Me gustaría hablar con Michelle Alexander”, acotó.

