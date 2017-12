¡NO LE TIENE MIEDO! Rosángela Espinoza recibe fuertes críticas de Zorro Zupe

Luego que Rosángela Espinoza señalara que no le apena que la cárcel sea el castigo que reciba el ‘Zorro Zupe’, debido al proceso legal que lleva contra el panelista de ‘Espectáculos’ por el delito de difamación, Ricardo Zúñiga salió al frente y manifestó que no le teme a la modelo y que confía en la justicia.

“No me sorprende lo que ella dice, que puedo esperar de una chica que se para peleando en televisión y que la botan de los trabajos, al menos a mí no me han botado de ningún canal ni nada. ¿Si tengo miedo de ir a la cárcel? Para nada, no le tengo miedo ni a ella ni a nadie… Yo no voy hacer ninguna contrademanda ni nada, no voy a molestar al Poder Judicial con casos sin sentido”, precisó el Zorro. (V.R.)